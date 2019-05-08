فيديو معلوماتى..5 أمراض تنتقل من الحيوانات للإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من الأمراض يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، وتسمى "أمراض حيوانية المنشأ"، بحسب ما ذكر موقع "Health 24"، وفى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أبرز 5 أمراض يمكن أن تنتقل من الحيوانات للإنسان.
5 أمراض تنتقل من الحيوانات للإنسان: 1ـ مرض خدش القطط
- ينتج عنه بكتيريا تسمى "بارتونيلا هينسيل"
يؤدى لإصابة الإنسان بتورم فى الغدد الليمفاوية أو التهاب العصب البصرى2ـ داء الليستريات
تسببه بكتيريا الليستريات فى الدواجن والأبقار
أعراضه الصداع والارتباك، ويؤدى أحيانًا إلى الوفاة
يمكن أن ينتقل إلى البشر من خلال عقر حيوان مصاب للإنسان
أعراضه تشمل: الحمى، عدم تحمل الضوء، الخوف من الماء وقد يؤدى إلى الوفاة4ـ حمى كيو
تنتقل العدوى من الحيوان المصاب للإنسان عن طريق التنفس، ويمكن أن تؤدى إلى الالتهاب الرئوى والتهاب الكبد
الأعراض: الحمى والتعرق الليلى أو القشعريرة وآلام فى المعدة والقيء5ـ الطاعون
من الأمراض القاتلة إذا تُرك دون علاج
ينتقل إلى البشر عبر لسعة القوارض أو البراغيث المصابة
من أعراضه: القشعريرة وألم الصدر وآلام الجسم.
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