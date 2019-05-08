شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسبب نقص سكر الدم صداع الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الأشخاص يشعرون بالصداع وأعراض أخرى فى الصيام فى رمضان، وهذا أمر طبيعى بسبب عدم تناول الطعام وانخفاض نسبة السكر فى الدم، ولكن بخلاف الصيام فإن هناك أسباب أخرى تجعلك تشعر بالصداع وتعتبر محفزات له، فى هذا التقرير نتعرف عليها، بحسب ما ذكر موقع "migraine trust".



اسباب الصداع اثناء الصيام

ومن أكثر الأشياء التى تحفز أو تسبب زيادة الصداع هو نقص سكر الدم، وهو حالة طبية تنتج عن انخفاض مستوى السكر فى الدم (الجلوكوز)، فنحن بحاجة إلى الطاقة للعمل، ومعظم هذه الطاقة تأتي من استهلاك الكربوهيدرات (السكريات) حيث تقوم أجسامنا بتحويل هذه الكربوهيدرات إلى جلوكوز، ثم يتم نقله في الدم إلى أي جزء من الجسم يحتاج إليه، يحتاج المخ إلى إمدادات مستمرة من الجلوكوز من الدم حتى يعمل ، وإذا انخفضت مستويات الجلوكوز، فإن المخ هو أحد أول الأعضاء المصابة وبالتالى تشعر بالصداع.



الصداع الناتج عن الصيام

أسباب نقص السكر في الدم والصداع

إذا لم نأكل ما يكفي من السعرات الحرارية لتلبية احتياجات أجسامنا، فإن مستويات الجلوكوز في الدم لدينا تصبح منخفضة للغاية، يمكن أن يحدث هذا إذا تخطينا الوجبات أو تناول الوجبات السريعة أو التمرين بدون تناول ما يكفى من الطعام. 2- يمكن أن يسبب تناول وجبة تحتوي على نسبة عالية من السكر "نقص السكر في الدم التفاعلي" ، لأن الارتفاع المفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم من الأطعمة السكرية يؤدي إلى إفراط في إنتاج الأنسولين، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم.

أعراض نقص السكر في الدم

أعراض نقص السكر في الدم تشمل: الصداع، الصداع النصفي، الارتباك، الغثيان، التعرق، الإغماء، انخفاض حرارة الجسم.

إذا كان نقص السكر في الدم شديدًا وطويلًا ، فقد يؤدي إلى فقدان الوعي والموت ، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث.

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نقص سكر الدم والصيام

نقص السكر في الدم أثناء الصيام والصداع

الصيام وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، واتباع نظام غذائي صارم للغاية، وتخطي وجبات الطعام يمكن أن تؤدي جميعها، أو تجعل الناس أكثر عرضة للصداع أو الصداع النصفي، يرجع ذلك عادة إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص.

غالبًا ما يكون الصداع الناتج عن عدم تناول الطعام شديدًا جدًا ويرافقه غثيان خفيف.

قد لا يكون الصداع ونوبات الصداع النصفي الناتجة عن الصيام دائمًا بسبب نقص السكر في الدم، على سبيل المثال يمكن أن يكون سببها هرمونات الإجهاد الصادرة عن الجسم أثناء الصيام.

وغالبًا ما يكون سببها الجفاف وقلة النوم، والتغييرات في نسبة الكافيين، على سبيل المثال عن طريق شرب كميات أقل من الشاي أو القهوة، والتغيرات في معدل التدخين غالباً ما تسبب الصداع والصداع النصفي.