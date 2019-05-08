شكرا لقرائتكم خبر عن العب رياضة وانت صايم واعرف فوائد التمارين قبل الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة التمارين الرياضية من أكثر الأشياء المفيدة بصفة عامة، ومع قدوم شهر رمضان يمكنك أن تستغل هذه الفرصة لممارسة الرياضة أثناء الصيام، لما لها من فوائد صحية أثبتتها الدراسات العلمية، بحسب ما ذكر موقع drkellyann، نتعرف على فوائد الرياضة أثناء الصيام فى السطور التالية..

فوائد الرياضة أثناء الصيام



الرياضة

ممارسة الرياضة فى الصيام تحرق المزيد من الدهون

عندما يدخل جسمك فى حالة الصيام فإنه يحرق السكر المخزن ثم يبدأ في تكسير الدهون وتحويله إلى أجسام كيتونية للحصول على الوقود والطاقة، بمعنى آخر، تبدأ في حرق الدهون بدلاً من السكر للحصول على الطاقة.

وتظهر الأبحاث أنه عند ممارسة الرياضة أثناء الصيام وليس بعد تناول الطعام فيمكنك حرق المزيد من الدهون بنسبة 20 % تقريباً.

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وتشير الأبحاث أيضاً إلى أنه حتى عندما تخطئ فى تناول أطعمة غنية بالدهون ، فإن رياضة الصيام يمكن أن تمنع تلك الدهون الزائدة من التراكم.

ممارسة الرياضة أثناء الصيام تخفض مستويات الأنسولين

يسبب الأنسولين الزائد زيادة الدهون بجسمك ويعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري، لذلك فإن إحدى أكبر الفوائد التي يمكنك القيام بها لنفسك هي تقليل الأنسولين، ويساعدك الصيام أثناء التمرين على القيام بذلك، حيث أنه يسرع عملية الأيض أو التمثيل الغذائي.



ممارسة الرياضة اثناء الصيام

ممارسة الرياضة فى الصيام تحسن الأداء الرياضي

لأن جسمك مدرب على حرق السكر وليس الدهون فإن ممارسة الرياضة أثناء الصيام تساعدك على التغلب على هذا الأمر وتحرق الدهون، حيث تنخفض نسبة السكر في الدم.

وعندما تمارس التمارين في حالة الصيام ، فإنك تعلم جسمك كيفية الاستفادة مباشرة من مخازن الدهون للحصول على الطاقة، وهو ما يحسن الأداء الرياضى لجسمك وعملية الأيض أو حرق الدهون فى الجسم.