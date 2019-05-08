شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الألوفيرا وزيت الزيتون لعلاج جفاف الجلد حول الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلد المحيط بالأظافر هو طبقة من الجلد توجد فى أسفل الظفر، ويحمى أظافرك من خلال العمل كحاجز للبكتيريا، ولأن هذه المنطقة من الجلد ضعيفة وحساسة فإنها يمكن أن تصبح جافة وتتقشر وتسمح للبكتيريا بالدخول إلى أظافرك، وتسبب العدوى، لذا يجب علاجها، ويمكن اللجوء للوصفات الطبيعية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الألوفيرا وزيت الزيتون لترطيب الجلد المحيط بالأظافر وعلاجه، بحسب ما ذكر موقعا Health line و stylecaster.



الجلد المحيط بالاظافر

ومن الأسباب الشائعة لجفاف الجلد المحيط بالأظافر عدم ترطيب الجلد، كثرة غسل اليدين، كثرة استخدام مطهرات اليد أو مزيلات طلاء الأظافر، برودة الطقس، الأكزيما، سوء التغذية وبعض الأدوية وقضم الأظافر .

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كريم الألوفيرا وزيت الزيتون لترطيب الجلد المحيط بالأظافر

يمكنك إعداد هذا الكريم من هذه المكونات الطبيعية لتغذية وترطيب البشرة الجافة، حيث يحتوى على فيتامينات A و C و E، قم بتدليك كمية صغيرة من هذا الكريم على الظفر بعد غسل يديك.



الالوفيرا وزيت الزيتون

الطريقة:

-يُمزج العسل الخام وعصير الألوفيرا وزيت الزيتون في وعاء، ثم يُستخدَم ككريم طبيعي لليد والتدليك على البشرة.

- كرر استخدامه عدة مرات كل أسبوع.