هل مرضى نقص العناصر الغذائية ممنوعون من الصيام؟ اعرف الإجابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني البعض من نقص بعض العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كنقص عنصر الحديد أو الكالسيوم أو فيتامين "د"، أو جميعهم، وهذه العناصر هامة جدا لجسم الإنسان والتي تساهم بشكل كبير في بناء الجسم، ولكن في أغلب الأوقات يمنع الطبيب هؤلاء الأشخاص من الصيام، تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية لجسم الإنسان.
وخلال هذا التقرير سنتعرف علي إذا كان مسموح لمرضي نقص العناصر الغذائية للصيام أم لا، وذلك وفقا لموقع " .gulf-times".
أشار التقرير إلى أن نقص هذه العناصر يتسبب في شعور المريض بالتعب والوهن والإجهاد والدوخة وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وفي حالة زيادة نسبة نقصهم بشكل كبير يمنع المريض من الصيام بكل تأكيد، وذلك للحفاظ علي صحته من التعرض للانتكاسات كالتهاب أعصاب الجسم، أو الهبوط والإغماء.
وأضاف التقرير، أنه في حالة نقص هذه العناصر بنسب قليلة يمكنك الصيام ولكن بشرط وهو الاهتمام بتناول الأدوية العلاجية المعوضة عن هذا النقص أي الغنية بالحديد وفيتامين "د" والكالسيوم، وأيضا تناول الأطعمة التي تحتوي عليهم وذلك للحد من التعرض لأي مضاعفات خاصة بهذا النقص.
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