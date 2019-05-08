شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر طبيعية تساعد على حرق الدهون وتديك طاقة وحيوية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحتوى العصائر الطبيعية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ولكن هناك بعض العصائر التى تعمل على زيادة الوزن والبعض الآخر منها يحتوى على سعرات حرارية أقل تساعد على التخسيس وحرق الدهون.



جزر

ووفقا لما ذكره موقع food.ndtv فإن أبرز العصائر الطبيعية التى يمكن تناولها فى رمضان وتساعد على حرق الدهون هى:

1:عصير الجزر، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن بسعرات حرارية قليلة تساعد على حرق الدهون وتغذية الجسم فى نفس الوقت.

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2:عصير الرمان، يساعد على انقاص الوزن وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، كما إنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

3:عصير البطيخ، يحتوى البطيخ على نسبة قليلة من السعرات الحرارية التى تساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن .



كيوى

4: عصير البرتقال، واحد من العصائر الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى، كما انه يحتوى على سعرات حرارية قليلة تعمل على حرق الدهون.

5:عصير الكيوى، يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد حرق الدهون وتعزيز صحة الجسم وحمايته من السمنة وتراكم الدهون.