تعرفي على طريقة دجاج مع الفطر والأعشاب

القاهرة - لايف ستايل المكونات:

1 كيلو جرام صدر دجاج

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

500 جرام فطر طازج

1 ملعقة صغيرة ثوم ناعم

1 كوب مرق دجاج

1 كوب كريم الطهو

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة فلفل حب مطحون

روزماري وزعتر بري (الأعشاب حسب الرغبة) الطريقة:

- ننظف صدر الدجاج ثم نضعه داخل وعاء كبير ونضيف ملعقتي زيت زيتون، ثم نضيف ثوماً ناعماً وملحاً وفلفلاً وأعشاباً (حسب الرغبة).

- يُتبل صدر الدجاج ويوضع في البراد لمدة ساعة حتى يأخذ النكهة المطلوبة.

- نخرج صدر الدجاج من البراد ويتبل بالطحين من الجهتين ثم نضعه في مقلاة كبيرة ونطهوه بزيت الزيتون على الجهتين لمدة 15 دقيقة تقريباً.

- نرفع الدجاج من المقلاة ونضيف الفطر الطازج ونطهوه لمدة 5 دقائق.

- نضيف ماء الدجاج ونتركه يغلي، ونضيف كريم الطهو.

- نعيد صدر الدجاج إلى المقلاة ونتركه يغلي لمدة دقيقتين.

- يقدم الطبق ساخناً ويزين بالأعشاب.. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير الدجاج الصيني طريقة إعداد وتحضير كبسة المكرونة بالدجاج

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