باميلا أندرسون تزور جوليان أسانغ في سجن "بلمارش"

أكدت الممثلة الشهيرة باميلا أندرسون، بطلة مسلسل "باي ووتش"، أن جوليان أسانغ "لا يستحق أن يكون في سجن سوبرماكس"، وذلك بعد زيارة مؤسس ويكيليكس خلف القضبان، حيث يقبع أسانج في سجن بلمارش في لندن لتنفيذ عقوبة مدتها 50 أسبوعا بسبب خرق شروط الكفالة عام 2012.

كما جرى احتجاز أسانج على خلفية مذكرة ترحيل إلى الولايات المتحدة بزعم قرصنة حاسوب خاص بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، حيث صرحت الممثلة التي دافعت عن أسانج من قبل، للصحفيين اليوم الثلاثاء بأنه بريء ويحظى بمعاملة غير عادلة، قائلة: "كان من الرائع أن أراه، ولكن هذه مجرد عملية إساءة الحكم بالقانون. إنها صدمة مطلقة ألا يتمكن من الخروج من زنزانته."

وقال أسانج إنه "صحفي لم يرتكب إثما"، حيث يكافح أسانج من أجل عدم ترحيله إلى الولايات المتحدة.

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وكان أسانج قد لجأ في 19 يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم من القضاء البريطاني بتسليمه إلى السويد حيث يواجه تهمة اغتصاب وتحرش جنسي.

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