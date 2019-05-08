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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجفاف من أكثر الأعراض الشائعة فى الصيام، بسبب عدم شرب الماء، ويحدث جفاف الجسم عندما يفقد الجسم المزيد من الماء والسوائل أكثر من كمية الماء والسوائل التى تدخل إليه، وهذا يمكن أن يسبب الصداع والخمول والإمساك، بحسب ما ذكر موقع "Medical news today"، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الجفاف فى رمضان ونصائح للوقاية منه.



ما اعراض الجفاف فى رمضان

يمثل الماء حوالى 75% من جسم الإنسان ، وبدون هذا الماء، لا يمكنه البقاء على قيد الحياة، يوجد الماء داخل الخلايا والأوعية الدموية وبين الخلايا، وتعمل المياه على الحفاظ على توازن مستويات المياه لدينا.

ومن أسباب الجفاف الإسهال والقيء والتعرق أو التعرض لآشعة الشمس فترة طويلة، والأفراد الأكثر عرضة لخطر الجفاف هم الرياضيون وكبار السن.



اعراض الجفاف فى رمضان ونصائح للوقاية منه

اعراض الجفاف فى رمضان

إذا لاحظت ظهور أعراض الجفاف يجب أن تستشير طبيبك، خاصة فى حالات الجفاف الشديد.

تشمل الأعراض الأولى للجفاف: العطش، البول الداكن، انخفاض إنتاج البول، يعد لون البول أحد أفضل المؤشرات لمستوى ترطيب الشخص، حيث يعني البول الصافي أن جسمك تم ترطيبه جيدًا، أما البول الغامق يعني أنك مصاب بالجفاف.

ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أنه، خاصة في البالغين الأكبر سنًا ، يمكن أن يحدث الجفاف دون العطش، هذا هو السبب في أنه من المهم شرب المزيد من الماء عند المرض أو أثناء الطقس الحار.

اعراض الجفاف المعتدل

مع تقدم الحالة إلى الجفاف المعتدل، تشمل الأعراض:

جفاف الفم.

النوم.

ضعف العضلات.

صداع الرأس.

الدوخة.



الجفاف فى رمضان

اعراض الجفاف الشديد

و الجفاف الشديد يعنى فقدان 10-15 % من ماء الجسم، وتشمل أعراضه بخلاف الأعراض السابقة مجموعة أخرى من الأعراض هى:

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-قلة التعرق.

-العيون الغائرة.

- ذبول وجفاف الجلد.

- ضغط الدم المنخفض.

-زيادة معدل ضربات القلب.

-الحمى والسخونية.

-الضعف العام.

- فقدان الوعي.



الجفاف

نصائح للوقاية من الجفاف فى رمضان

-الوقاية هي أهم علاج للجفاف، لذا يجب استهلاك الكثير من السوائل والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء (مثل الفواكه والخضروات) فى فترة الإفطار والسحور لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة طوال فترة الصيام.

-تجنب القيام بالأنشطة أثناء الحرارة الشديدة أو في الجزء الأكثر سخونة من اليوم.

- لا تمشى فى الشمس وحاول عدم الخروج فى الأيام التى ترتفع فيها درجات الحرارة.

- رطب جسمك بعد الإفطار بالعصائر الطبيعية التى تعوض جسمك عن السوائل المفقودة طوال اليوم.