شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات طبية من خطورة استخدام «أعواد القطن» لتنظيف الأذن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحذر الأطباء من خطورة استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، التي قد تسبب مضاعفات خطيرة في منطقة الدماغ.

واستند الأطباء لقصة رجل في الحادية والثلاثين من عمره، أُصيب بأعراض خطيرة بعد استخدامه عود القطن لتنظيف الأذن.

Advertisements

وتعرض الضحية لصداع شديد وأُصيب بفقدان مؤقت للذاكرة، ثم فقد الوعي بشكل كامل، وحين خضع للفحوص رصد الأطباء خُرّاجين على سطح دماغه.

وأشار الأطباء إلى أن هذه المضاعفات الخطيرة في منطقة الدماغ، نجمت بالأساس عن تسلل قطعة من القطن إلى داخل الأذن اليسرى وتعفنت، ثم انتقل التعفن من قناة الأذن إلى الدماغ.

واضطر الأطباء إلى استخراج قطعة القطن الصغيرة من أذن الشاب المريض، بعد تدخل جراحي استخدم فيه التخدير، واستغرق تماثله للشفاء الكامل ما يقارب 8 أسابيع.

ويوجه الأطباء تحذيرات شديدة من استخدام عيدان القطن لتنظيف الأذن، وينبهون إلى أن أعصاب الوجه قد تتضرر أيضاً بسببها، فيما يمكن للعادة السيئة أن تؤدي إلى مصير قاتل في بعض الأحيان.