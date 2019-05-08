طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الباذنجان

القاهرة - لايف ستايل المكونات: 1 كيلو جرام باذنجان

1 كيلو جرام أرز مصري قصير

1 كيلو جرام لحم مفروم ناعماً أو خشناً

(حسب الرغبة)

نصف كوب لوز محمص

2 ملعقة سمن (حسب رغبتكم بالصنف)

1 ملعقة من (ملح – فلفل – قرفة - هيل) طريقة التحضير:

- نقشر الباذنجان ونقطعه ثم نقليه نصف استواء.

- نقلي اللحم المفروم بالسمن لينضج ثم نضيف البهارات.

- نصفُّ الباذنجان المقلي فوق اللحم ثم نبدأ بوضع الأرز.

- ملاحظة (ننقع الأرز بالماء الدافئ لمدة نصف ساعة).

- نضيف الماء فوق الأرز، لكل كيلوجرام أرز لتر من الماء.

- نترك القدر على النار مدة 30 دقيقة، ثم نقلب القدر على صينية التقديم.

- تزين باللوز المحمص وتقدم مع لبن وخيار. قد يهمك أيضا:مقلوبة الباذنجان الشهية بشرائح الدجاج طريقة إعداد وتحضير بطاطا محشية باللحم المفرومة

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