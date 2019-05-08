شكرا لقرائتكم خبر عن علاج اصفرار الأسنان بطرق منزلية من ضمنها قشر الليمون والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون التغييرات في لون أسنانك دقيقة وتحدث تدريجياً، وصولا إلى اللون الأصفر فى الأسنان، يمكن أن تبدو الأسنان أكثر صفاراً خاصة مع التقدم فى العمر.

عندما تنكشف طبقة المينا الخارجية يصبح العاج الأصفر المظلل تحته أكثر وضوحًا، ووفقا لتقرير الموقع الطبى "healthline" هناك بعض البدائل التقليدية فى المنزل والتى يمكن أن تعالج اصفرار الاسنان.



علاج اصفرار الاسنان

علاج اصفرار الأسنان

فيما يلي بعض الخيارات طبيعية للتخلص من اصفرا الأسنان ، وقد يكون من الأفضل اختيار بعض العلاجات وتجربتها على مدار الأسبوع.

1. تفريش أسنانك

يجب أن تكون خطة عملك الأولى هي تنظيف أسنانك بالفرشاة بالطريقة الصحيحة، ومن المهم بشكل خاص أن تنظف أسنانك بعد تناول الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى اصفرار الأسنان.

قم بتنظيف أسنانك مرتين على الأقل يوميًا لمدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق في المرة الواحدة، فرش أسنانك بحركة دائرية لضمان حماية اللثة، و قم بتنظيف الأسطح الداخلية والخارجية لأسنانك.



وصفات تبيض الاسنان

2. استخدم صودا الخبز وأكسيد الهيدروجين

من الوصفات الشائعة استخدام عجينة مصنوعة من صودا الخبز وأكسيد الهيدروجين لإزالة تراكم البلاك والبكتيريا للتخلص من البقع، يتم ذلك من خلال مزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين لعمل معجونن ثم اشطف فمك جيدًا بالماء بعد التنظيف باستخدام هذه العجينة.

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علاج اصفرار الاسنان 1

3. خل التفاح

يمكن استخدام خل التفاح في كميات صغيرة جدًا لتبييض الأسنان، فقط اصنع غسول فم عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع كوب من الماء.

وجدت أبحاث من عام 2014 أن خل التفاح كان له تأثير تبيض الأسنان البقرة، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن لديها القدرة على التسبب في ضرر ل سطح الأسنان لذا استخدمه بحذر ، ولمدة زمنية قصيرة فقط.

4. قشر الليمون والبرتقال أو الموز

يزعم بعض الناس أن فرك الليمون أو البرتقال أو قشور الموز على أسنانك سيجعلهم أكثر بياضاً. يُعتقد أن المركب d-limonene ، الموجود في بعض قشور الفاكهة ، سيساعد على تبيض أسنانك.

البحث العلمي الذي يوفر فعالية استخدام قشور الفاكهة لصنع بياض الأسنان غير موجود. ومع ذلك ، نظرت دراسة أجريت عام 2010 في تأثير معجون الأسنان الذي يحتوي على 5 % من د-ليمونين في إزالة البقع من التدخين والشاي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان الليمونين مد فعال من تلقاء نفسه.



استخدام الفحم النشط

5. الفحم النشط

يمكنك استخدام الفحم المنشط لإزالة البقع من أسنانك كما أن لها فاعلية فى التخلص من البكتيريا والسموم في الفم، ويكون ذلك من خلال فتح كبسولة من الفحم المنشط ووضع المحتويات على فرشاة الأسنان ، ثم فرش أسنانك بلطف باستخدام دوائر صغيرة لمدة دقيقتين.