طريقة إعداد وتحضير نودلز بالصويا صوص لايت للرجيم

القاهرة - لايف ستايل
مقادير نودلز بالصويا صوص لايت للرجيم
- النودلز : 200 غم
- زيت السمسم : ملعقة صغيرة
- الجزر : 1 حبة (مقطع شرائح أو مبشور)
- الملفوف : 2 كوب (ابيض مفروم شرائح رفيعة)
- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم شرائح)
- الماء : ربع كوب
- صلصة الصويا : 3 ملاعق كبيرة (لايت)
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- البصل الأخضر : عود (للتزيين)
طريقة تحضير نودلز بالصويا صوص لايت للرجيم
1. اسلقي النودلز في قدر به ماء مغلي تبعاً للتعليمات الموجودة على العلبة، ثمّ صفيها واتركيها جانباً.
2. ضعي زيت السمسم و الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ثمّ اقلي بها الخضار لمدّة دقيقة، ثمّ أضيفي الماء والصويا صوص وقلبي المزيج لمدة 5 دقائق
3. أضيفي النودلز وقلّبي جيداً، ثم اسكبي النودلز في طبق التقديم مع رشة بصل اخضر و قدميها ساخنة
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