طريقة إعداد وتحضير نودلز بالصويا صوص لايت للرجيم

مقادير نودلز بالصويا صوص لايت للرجيم

- النودلز : 200 غم

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة

- الجزر : 1 حبة (مقطع شرائح أو مبشور)

- الملفوف : 2 كوب (ابيض مفروم شرائح رفيعة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم شرائح)

- الماء : ربع كوب

- صلصة الصويا : 3 ملاعق كبيرة (لايت)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل الأخضر : عود (للتزيين)

طريقة تحضير نودلز بالصويا صوص لايت للرجيم

1. اسلقي النودلز في قدر به ماء مغلي تبعاً للتعليمات الموجودة على العلبة، ثمّ صفيها واتركيها جانباً.

2. ضعي زيت السمسم و الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة، ثمّ اقلي بها الخضار لمدّة دقيقة، ثمّ أضيفي الماء والصويا صوص وقلبي المزيج لمدة 5 دقائق

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3. أضيفي النودلز وقلّبي جيداً، ثم اسكبي النودلز في طبق التقديم مع رشة بصل اخضر و قدميها ساخنة

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