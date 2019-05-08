شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الدوخة في الصيام هبوط الضغط والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طول فترة الصيام تعد من أبرز الأسباب المؤدية لشعور وإصابة الصائم بالدوخة خلال شهر رمضان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الشعور والإصابة بالدوخة خلال الصيام، وذلك وفقا لموقع "healthline".



اسباب الدوخة

أشار التقرير، أن الشعور بالدوخة أثناء الصيام يكون نتيجة لعدم وجود طعام داخل المعدة تقوم بهضمه، وهذا الأمر يتسبب في شعور الشخص بالدوخة والدوار وعدم الاتزان والرغبة في النوم، والهبوط.

اسباب الدوخة في الصيام

وأضاف التقرير، أن الدوخة خلال الصيام تتسبب في شعور الشخص بالتوشويش في النظر والهبوط وثقل شديد في الرأس وهذا الأمر قد يعرض الشخص الصائم للإغماء، ولذا يجب التعرف على أسباب الدوخة في رمضان.



اسباب الدوخة في الصيام

وقدم التقرير، أن بعض الأسباب الهامة التي تؤدي لشعور وإصابة الصائم بالدوخة، ومنها التالي:

-قد يتعرض الصائم للهبوط في نسبة ضغط الدم، هذا الأمر يعد طبيعي في حالة التعرض لأشعة الشمس الشديدة أو نتيجة لجفاف الجسم ونقص السوائل به.

-هبوط في نسبة السكر بالدم، مشكلة يتعرض لها الأشخاص المصابون بمرض السكر، وهذا الأمر يتسبب في تنظيم نسبته في الدم.

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-خسارة الجسم كمية كبيرة من السوائل نتيجة ارتفاع الحرارة أو التعرق.

-إصابة الشخص بالأنيميا من الأمور التي تزيد من شعوره بالدوخة، ومع قلة نسبة السوائل والعناصر الغذائية يعد يزداد الأمر سوئا.



الدوخة في الصيام

وقدم التقرير العديد من النصائح الصحية الهامة التي تقلل من الشعور بالدوخة والتعب أثناء ساعات الصيام الطويلة، ومنها:

-عليك الاهتمام بتناول ثلاث وجبات يوميا الأولي الافطار والثاني وجبة صغيرة والأخيرة السحور.

-إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها كتناول طبق من السلطة الخضراء يوميا في وجةب الافطار وينصح في السحور أيضا، مع الاهتمام بتناول الفواكه أو العصائر الطازجة.

-تناول ما لا يقل عن 2 لتر من السوائل يوميا في الفترة القصيرة بين الإفطار إلي السحور، وهذا الأمر يقلل من الشعور بالدوخة.