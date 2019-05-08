فوائد التين المجفف عديدة منها الشعور بالشبع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التين المجفف من أشهر الأطعمة التى نتناولها فى شهر رمضان، حيث يتم إضافته كمكون رئيسى للخشاف، وهو عبارة عن تين تم تجفيفه، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد التين المجفف، بحسب ما ذكر موقع "Organic facts".

يحتوي التين المجفف على مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك مستويات عالية من البروتين والكربوهيدرات والكالسيوم وفيتامين K والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، كما يحتوى على نسبة عالية من الألياف مقارنة بأى فاكهة أخرى، وهو غنى أيضًا بمضادات الأكسدة المختلفة وأحماض أوميجا 6 الدهنية وحمض الجلوتاميك وحمض اللينوليك.



فوائد التين المجفف منها انقاص الوزن

فوائد التين المجففالعناية بالبشرة

يحتوى التين المجفف على كمية جيدة من فيتامين (هـ) وفيتامين (ج) والكالسيوم، يمكن لهذه الفواكه المجففة أن تمنح بشرتك الترطيب، يمكن لهذه المكونات النشطة أن تعمل كمضادات للأكسدة لتطهير الجذور الحرة ومنعها من التسبب في الإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى التجاعيد والبقع وتحسن مرونة البشرة.

الوقاية من هشاشة العظام

هناك مجموعة متنوعة من المعادن الموجودة في التين المجفف، فمع تقدمك في العمر، يسحب جسمك المعادن من العظام، مما يؤدي إلى ضعف المفاصل وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام؛ ويساعد التين المجفف على زيادة كثافة العظام.



فوائد التين المجفف فى رمضان

ضبط ضغط الدم

يحتوى التين المجفف على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو من المعادن الجيدة لخفض ضغط الدم، كما أنه موسع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يمكن أن يقلل الضغط على الأوعية الدموية والشرايين، وبالتالي حماية القلب من النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين، مع تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

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تحسين المناعة

يعتبر فيتامين C مكونًا رئيسيًا في أي جهاز مناعي، حيث يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويقوي دفاعاتك ضد العدوى المختلفة ومسببات الأمراض.



فوائد التين المجفف

مضاد للالتهابات والأمراض المزمنة

تعتبر الأمراض المزمنة والالتهابات من المشكلات الخطيرة التي يواجهها العديد من الأشخا، ولكن عن طريق زيادة عدد المعادن والفيتامينات ، وخاصة مضادات الأكسدة ، يمكنك تقليل الإجهاد التأكسدي في نظامك ومنع أمراض مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي.

إنقاص الوزن

يساعد مستوى الألياف الكبير في التين المجفف على زيادة الشعور بالامتلاء والشبع، وبالتالي منع الإفراط في تناول الطعام أو تناول وجبة خفيفة غير ضرورية.

التخلص من الكوليسترول الضار

تساعد الألياف الغذائية على التخلص من الكوليسترول الزائد في الدم، وبالتالي تحمي من أمراض القلب .