شركات أغذية عالمية تلتزم بإزالة الدهون المتحولة في منتجاتها بحلول 2023

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الوجبات السريعة غنية بالدهون المتحولة - أرشيفية
رحبت منظمة الصحة العالمية بالتزام التحالف الدولي للأغذية والمشروبات، المؤلف من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، بإزالة الدهون المتحولة من سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية بحلول 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الـ12 التي تمثل التحالف، من أجل مناقشة الإجراءات الرامية إلى القضاء على الدهون المنتجة صناعيا، وتقليل الملح والسكر والدهون المشبعة في الأطعمة المصنعة وعلى رأسها الوجبات السريعة.
وأكد الاجتماع أهمية الإجراء التنظيمي المتعلق بملصق المكونات على المنتجات والتسويق، داعيا قطاع الصناعة إلى الالتزام التام بمدونة منظمة الصحة العالمية للتسويق لبدائل لبن الأم.
والدهون المتحولة أو الأحماض الدهنية المتحولة هي عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة، طبيعية المصدر أو أخرى صناعية، وتمثل الحيوانات المجترة (الأبقار والأغنام) مصدراً طبيعياً لهذه الدهون، ولكن ما ينتج منها صناعياً فيتم بواسطة عملية صناعية يضاف بموجبها عنصر الهيدروجين إلى الزيت النباتي ليتحول هذا السائل إلى مادة صلبة تنتج زيتاً "مهدرجاً جزئياً".
ويتسبب تناول الدهون المتحولة في أكثر من نصف مليون حالة وفاة سنوياً بسبب مرض الشريان التاجي على مستوى العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.
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