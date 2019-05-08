شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. بريانى الخضار والمرقوق من أطباق السحور فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان فى الإفطار والسحور وفوائدها لصحتك.

شوربة الحريرة

هو طبق تقليدى يمكن تناوله فى وجبه السحور فهو غني بالألياف والبروتين ، و يحظى بشعبية خاصة في رمضان، وهو عبارة عن حساء مكون من الطماطم والعدس والحمص واللحوم والشعرية (لحم الضأن أو اللحم البقري).

تزويد الجسم بالبروتينات الموجدة في العدس والحمص، زيادة على الفيتامينات خاصة منها فيتامين "د" المتواجد في كل من والبقدونس والكرفس، والطماطم.

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الحريرة

بريانى بالخضراوات

هو أحد الأصناف التى تعتمد على الأرز والخضروات الملئ بالبهارات، الذى يوفر طاقة للجسم كما يوفر حصته من البروتين والكربوهيدرات.



بريانى بالخضروات

المرقـوق

هي وجبة حافظت على شهرتها القديمة حتى اليوم فى الإمارات و يتم اعدادها من القمح ، وتتم بوضع البصل على النار مع قطع من الدجاج والبهارات والفلفل الأسود والطماطم وبعض من الخضار، بعدها يتم وضع القمح لعمل عجينة وتقطع و تترك على نار هادئه ، ثم توضع في طبق و تزين بالليمون .