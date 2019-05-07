تعرف على أشهر الأطباق الرمضانية في الدول العربية

تتميز المائدة الرمضانية بالعديد من المأكولات والحلويات التقليدية التي باتت مرتبطة بشهر رمضان الكريم، وحتماً لكل بلد أطباقه التقليدية التي يشتهر بها، ويمكن من خلالها التعرّف الى جانب من ثقافة البلد ومطبخه.

ووفقاً لشركة «ويغو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر، فإن السعودية تشتهر بـ«الكبسة» التي يمكن إعدادها باللحم أو الدجاج أو بثمار البحر. أما «الكليجا» فهي من أشهر الحلويات الشعبية.

ويعتبر «الهريس» من الأطباق الإماراتية التقليدية المشهورة التي يتم تحضيرها وتقديمها في المناسبات والأفراح، خصوصاً في شهر رمضان، فيما تعتبر «اللقيمات» من الحلويات التقليدية المشهورة في دولة الإمارات.

ويصنف طبق «الجريش» على أنه من أشهر الأطباق في الخليج العربي ومن الوجبات الرمضانية المفضلة لأهل الكويت، فيما تشتهر البحرين بأطباقها التقليدية ومنها «المجبوس». أما «المضروبة بالسمك» العمانية فهي من الأطباق المشهورة في السلطنة، وسميت بذلك لأنه يصار إلى ضربها في جدران الوعاء لتصبح مهروسة ولينة، فيما تعد «الحريرة المغربية» من تراث أهل المغرب، وتُقدم عادة مع التمر والشباكية خلال شهر رمضان المبارك.

وفي الأردن، يعتبر «المنسف» من أشهر الوجبات والحاضر الدائم في رمضان، إضافة الى حلوى «القطايف» التي تعد الحلوى الرمضانية الأولى في المملكة، فيما تحظى «الفتة المصرية» بشعبية كبيرة في «أم الدنيا» مصر، أما الهريسة وقمرالدين فيعدان من أشهر الحلويات والمشروبات الرمضانية.

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وفي سورية، تعد «التسقية الشامية» بالسمنة من الأطباق الشهيرة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وسهولة تحضيرها، إلى جانب «حراق اصبعو»، أما بالنسبة للحلويات فيتصدر «معروك جوز الهند» قائمة المعجنات.

في المقابل، تعتبر «المقلوبة» من المأكولات المميزة في فلسطين، إضافة الى الكنافة والتمر الهندي، ويعدان من رموز المطبخ الفلسطيني التقليدي. ويتصدر «الفتوش» و«ورق» العنب بالزيت والكبة المائدة اللبنانية، فيما يعد «الطاجين» التونسي من الأطباق الشعبية التقليدية، إضافة الى شوربة «الفريك» الغنيّة. وفي الجزائر تعتبر «الشكشوكة» من الأطباق التقليدية المشهورة خلال رمضان

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