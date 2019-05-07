شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخس فى رمضان..7 أطعمة لزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"حلويات وفاكهة واكل كتير"، ففى شهر رمضان تكثر العزائم والولائم بين الأهل والأصدقاء ، كما تحرص الأسر على التنويع من الأكلات المختلفة، وقد يتأثر الكثيرون بذلك ويتعرضون للسمنة المفرطة، ولكن قد يعانى البعض من النحافة الشديدة وإنقاص الوزن بسبب قلة الشهية فى شهر رمضان.

ووفقا لما ذكره موقع eatthis فأن هناك بعض الاطعمة التى تعمل على زيادة الوزن ومنها:



اطعمة

1:الإكثار من تناول الخبز والحبوب الكاملة التى تحتوى على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والفيتامينات التى تعمل على زيادة الوزن.

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2:من الممكن تناول زبدة الفول بين وجبة الافطار والسحور ، حيث انها تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية.

3:تناول البيض فى وجبة السحور، حيث انه يحتوى على البروتينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.



طعام

4:الزبيب والمكسرات والتمر من الاطعمة الهامة فى شهر رمضان كما انها تعمل على زيادة الوزن ، لذلك ينصح بتناولها والإكثار فيها بين فترة الافطار والسحور.

5:النشويات مثل الارز والمكرونة من الاطعمة التى تساعد على زيادة الوزن.