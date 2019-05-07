شكرا لقرائتكم خبر عن ظبط دواك فى رمضان.. اعرف شروط تناول علاج مريض الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة الدرقية هي نوع من الغدد الصماء، المسئولة عن بناء الجسم وضبط الهرمونات الخاصة به، وتعد من أهم أنواع الغدد في جسم الإنسان، ويعاني مريض الغدة الدرقية من الشعور بالخمول أو النشاط على حسب نوع الإصابة التي يعاني منها المريض، فهناك من يعاني من غدة نشطة وآخر يعاني من غدة خاملة.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الطرق لتناول دواء الغدة الدرقية في شهر رمضان المبارك، وبعض النصائح الهامة لمرضي الغدة الدرقية، وذلك وفقا لموقع "medicinenet".

أشار التقرير، إلى أن مريض الغدة الدرقية عليه تناول الدواء الخاص بالعلاج علي الريق، ويقوم الطبيب المعالج بتحديد الجرعة علي حسب نشاط أو خمول الغدة، وفي جميع الأحوال يجب تناوله علي الريق مع كوب من الماء والانتظار نصف ساعة حتي تتمكن من تناول الطعام، فهذه الطريقة تساهم في تفاعل الدواء بشكل جيد.

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وأضاف التقرير، أن الدواء الخاص بالغدة الدرقية يعد هرمون تعويضي يقوم بإعطاء الجسم ما يحتاجه من الهرمونات المفقودة نتيجة المرض.

وأخيرا نصح التقرير، مرضي الغدة الدرقية بالاهتمام بتناول السوائل وخاصة الماء من الإفطار إلي السحور، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه لإمداد الجسم ما يحتاجه من عناصر وفيتامينات غذائية.