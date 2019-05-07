اكتشاف مرض مناعي جديد يسبب التهابات فيروسية

تمكن باحثون أمريكيون من التعرف على مرض مناعي جديد تسببه طفرة وراثية بأحد الجينات، ونشروا بحثاً حوله في دورية الطب التجريبي "Journal of Experimental Medicine".

واكتشف الباحثون في كلية الطب بجامعة كولورادو هذا المرض، أثناء التحقيق في سبب إصابة رضيع بمرض التهاب الأمعاء، جنباً إلى جنب مع حالات أخرى مثل الأكزيما، والحساسية الغذائية، وأمراض الرئة، وعدوى الفيروس المضخم للخلايا الخلوية المستمرة.

ولم يكن هذا الطفل قادراً على تناول أي طعام، واستمر التهاب الأمعاء على الرغم من العديد من العلاجات التي قدمت له، ووجد الباحثون أن شقيقته تعاني من مشكلات مماثلة، وكانت أعراضها متوافقة مع متلازمة خلل التنظيم المناعي.

ويعاني المرضى الذين لديهم هذه المتلازمات من ضعف في الجهاز المناعي، الذي يمكن أن يؤدي إلى التهابات خطيرة متكررة أو غير عادية، وكذلك مضاعفات المناعة الذاتية، المتمثلة في التهابات تؤثر على الجهاز الهضمي والجلد والرئتين، وقد يؤدي هذا الجهاز المناعي المعيب أو غير المنظم، إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

Advertisements

وخلال فحص حالة الرضيع وشقيقته، وجد الباحثون أن لديهم أول عيب يتم تسجيله في جين يسمى"IL2RB"، ويؤدي إلى انخفاض عدد الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا التائية التنظيمية التي تساعد في الحماية من الالتهابات الفيروسية والسرطان، إذا كانت تعمل بشكل طبيعي.

وتقول إيلينا هسيه، المتخصصة في علم مناعة الأطفال والباحثة المشاركة بالدراسة، في تقرير نشره، الإثنين، موقع جامعة كولورادو: "هذه الطفرة تعني أن الخلايا القاتلة الطبيعية كانت غير قادرة على النضج بشكل صحيح؛ ما أدى إلى إصابة دائمة وموهنة".

وتضيف: "هذه الحالة نادرة إلى حد ما، فقبل النتائج التي توصلنا إليها، لا توجد حالات موثقة لحدوث طفرة في هذا الجين بالذات".

ويقول كولين دوتر، متخصص بأمراض الحساسية والمناعة والمشارك في الدراسة: "ليس معنى أننا نكتشفه لأول مرة أن الحالة التي قادتنا لذلك هي الوحيدة، فمن المحتمل وجود آخرين يعانون من المشكلة ذاتها، ولم يتم التعرف عليهم".

وأبدى "دوتر" سعادته بما توصلوا إليه، قائلًا: "اكتشافنا للخلل يمكن أن يقودنا للعلاج، فمن الممكن أن نتعامل مع الجين، ونعيده في التسلسل الصحيح".