باحث أمريكي يؤكد فاعلية "حمية الصيام" لإنقاص الوزن

أثبت باحث أمريكي فاعلية حمية الصيام على طريقة المسلمين خلال شهر رمضان في إنقاص الوزن، وذلك وفق تقرير نشرته مؤخراً مجلة "jama" التي تصدرها الجمعية الطبية الأمريكية.

واستعرضت المجلة في تقريرها تقييما لـ5 أنواع من الصيام تستخدم في أنظمة الحمية، وتوصلت إلى أن الصيام على طريقة المسلمين في شهر رمضان هو الأفضل، وفقاً لبحثين أجراهما الباحث الأمريكي دكتور ساتشيداناندا باندا، الأستاذ بمعهد سالك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا، وتوصل خلالهما إلى أن أولئك الذين يتناولون الغذاء وفق نظام مقيد بالوقت بطريقة صيام المسلمين، يمكن أن يفقدوا الوزن دون تقييد بالسعرات الحرارية.

وخلال البحث الأول الذي أجري عام 2012، قسم باندا وفريقه البحثي فئران التجارب إلى مجموعتين، الأولى تناولت كل الأطعمة السكرية والدسمة التي أرادوها خلال فترة 24 ساعة، بينما تناولت المجموعة الأخرى أنواع الأطعمة نفسها، لكن لم يُسمح لها بالأكل إلا خلال مدة ثماني ساعات يومياً.

Advertisements

ويقول التقرير الذي نشرته المجلة الأمريكية: "توصل باندا إلى أن كلتا المجموعتين استهلكتا عدد السعرات الحرارية نفسها، لكن الفئران التي تناولت الطعام على مدار الساعة أصبحت سمينة ومريضة، بينما كان الوضع أفضل عند الفئران التي تناولت الغذاء وفق نظام مقيد بالوقت".

وأكد دكتور باندا النتيجة التي توصل لها في دراسة أخرى أجريت على ذبابة الفاكهة، حيث أظهرت نتائجها أن ذبابة الفاكهة الموضوعة على خطة الأكل المقيَّد زمنياً لها قلوب تبدو أصغر بنسبة 20 إلى 30%.

ويوضح التقرير أن قلوب ذبابة الفاكهة والقلوب البشرية متشابهة، لذلك فإن باندا استنتج من ذلك أن البشر قد يستفيدون من الصيام بالطريقة نفسها، وأرجع الباحث الأمريكي ذلك إلى أن الأكل المقيد زمنياً يمنح الجسم وقتًا لإصلاح نفسه، وهو الأمر الذي سيتم تأكيده لاحقاً في دراسات تجرى على البشر.