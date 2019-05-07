ما هو الوقت الأفضل لممارسة الرّياضة برمضان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال خبير تنسيق ونحت القوام، مصطفى أكشن، إنّ أفضل الأوقات التي يمكن أنْ يمارس فيها الشّخص الرّياضة، خلال شهر رمضان، هي فترة ما قبل الإفطار، بحواليّ نصف ساعة، لأنّ نسبة "الجيلوكين" في الجسم تختفي، وتصبح الدّهون مصدر الطّاقة الوحيد.

وأضاف أكشن لـ "فوشيا"، أنّ الفترة الثّانية التي يمكن أنْ نمارس فيها الرّياضة، أثناء الصّيام، هي من السّاعة 6 ـ 7 صباحًا، أي بعد السّحور بساعة، أو ساعتين.

كما وجّه خبير تنسيق ونحت القوام، مصطفى أكشن، نصائح مهمّة يجب اتّباعها في رمضان، لتعويض الجسم ممّا يفقده من الماء.