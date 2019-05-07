أحمد السبكي يقدّم نصائح مهمة لمن أجرى عمليات السمنة

قدّم الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات التجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، ومؤسس مبادرة "مصر دون سمنة بحلول عام 2030"، نصائح عدة يجب أن يتبعها مرضى السمنة الذين قاموا بإجراء عمليات سمنة مثل: تكميم المعدة أو تحويل المسار أو تحويل المسار المصغر أو بالون المعدة، وذلك من أجل استمرارية نجاح العملية، والحفاظ على الصحة العامة بشكل عام ومحاربة مرض السمنة بشكل خاص.

وقال السبكي، إن الجسم عند حلول موعد الإفطار يكون مهيأ لتخزين أكبر كمية ممكنة من السعرات الحرارية التي يحتويها الغذاء الذي يدخل الجسم في وجبة الإفطار، وبالتالي فإن النقص في الوزن الذي يحدث أثناء ساعات الصيام سوف يعود، وإذا أفرط الصائم في تناول الطعام، كما هو الحال مع الكثيرين فلا عجب أن يصاب بالسمنة في نهاية شهر رمضان، مضافا إليها أيام العيد، التي تتميز بتناول الولائم الدسمة والحلويات السكرية.

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ونصح المرضى الذين قاموا بإحدى عمليات السمنة، باتباع مجموعة من التعليمات الهامة فى شهر الصوم، حتى لا يزداد وزنهم مرة أخرى، مشيرا إلى ضرورة تناول الخضروات والشوربة الدافئ، بداية وجبة الإفطار، ثم التوقف عن الأكل وبعد ذلك تناول وجبة من البروتين، كما يجب شرب الكثير من الماء في الفترة ما بعد الإفطار حتى السحور بشكل معتدل في كل مرة.

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وأكّد الدكتور أحمد السبكي، أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم، على الأقل المشي لمدة ساعة يوميا بعد الإفطار، وذلك لتعزيز عملية الهضم، فضلا عن تجنب الأطعمة المملحة والحارة، لأنها تشكل ضررا كبيرا على المعدة، وشرب المشروبات الدافئة كالشاي الأخضر واليانسون، لأنها تعمل على تهدئة المعدة، وتساعد على عملية الهضم وإزالة الدهون من الجسم.

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