سيدة سوريّة تساعد زوجها على قتل وسرقة والدتها

أقدمت سيدة سورية على مساعدة زوجها في قتل وسرقة والدتها، وتركاها جثة هامدة في منزلها الواقع في بلدة بقاعصفرين، حيث قام المتهم بخنقها حتى الموت بعد تكبيل يديها ورجليها بواسطة شريط لاصق.

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي في بيان، انه "بتاريخ 14/3/2019 وفي بلدة بقاعصفرين /الضنية، عثر على المدعوة أميرة حمامة عمرها حوالي 50 سنة من الجنسية السورية، جثة هامدة نتيجة تعرضها للخنق داخل منزلها، وهي مكبلة الرأس واليدين والرجلين بواسطة شريط لاصق، كما تبين وجود بعثرة في محتويات المنزل".

واضافت: "على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية القاتل، وتمكنت في أقل من 24 ساعة من تحديد هويته، ويدعى:م. ا. (مواليد عام 1980، سوري) صهر الضحية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات التي أجرتها هذه الشعبة، توصلت الى ان الفاعل يقيم في بلدة عربصاليم قضاء النبطية، وقد أقدم بعد تنفيذه الجريمة وسرقة مصاغ الضحية وبعض محتويات منزلها الى مغادرة الأراضي اللبنانية، برفقة زوجته المدعوة (ف. ا.) عمرها حوالي 34 سنة من الجنسية السورية، وهي ابنة الضحية التي تبين انها كانت على علم بالجريمة، وأنها من ساعدت زوجها على نقل المسروقات من منزل والدتها".

وختمت: "تم تعميم بلاغي بحث وتحرٍ بحقهما، وأودع المحضر المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".

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