غادة إبراهيم تصمّم عرائس تحاكي الزمن الجميل في رمضان

كشفت مصممة العرائس غادة إبراهيم عن تصميمها لمجموعة من العرائس الخاصة بشهر رمضان، والتي أحييت بها ذكريات الزمن الجميل.

وقالت لـ"لايف ستايل" : مع اقتراب شهر رمضان الكريم كان لابد أن أقوم بتصميم مجموعة من العرائس التي ترمز للشهر الفضيل، ولاننا لا يمكن أن ننسى ذكريات رمضان الجميلة والشخصيات الكرتونية التي حُفرت بأذهاننا فقد كان شهر رمضان في الماضي له طعم آخر ومذاق مختلف، وكانت هناك العديد من الذكريات التي لا يمكن أن ننساها مهما مر علينا من زمن، وأنا قمت من خلال تصميماتي الرمضانية بإعادة تلك الذكريات، فلا يمكن أن ننسى فوازير رمضان وفوازير ألف ليله وليله وشهريار وشهرزاد، لذا قمت بتصميمهم على شكل عرائس مجسمّه، يمكن وضعها في ديكور المنزل لإعطاء شكلا مميزا في شهر رمضان، ومن الممكن أيضا أن أقدمها كهدية مميزة.

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وأضافت: أيضا لا يمكن أن ننسى " بوجي وطمطم" لذا قمت بتصميمهم على شكل عرائس وعلى شكل ميداليات أيضا، ويمكن وضعهما في ركن خاص في المنزل في رمضان أو تقديمهم كهدايا، أو كلعبة خاصة بالأطفال، وصممت بكار ورشيدة بنفس الطريقة، وكذلك عم شكشك، وبسنت ودياسطي، وفطوطة، وليس هذا فحسب فقد قمت بتصميم مجسم لبائع الفول وهو واقف امام عربة الفول، وكذلك بائع القطايف .

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والجدير بالذكر إن هذه العرائس صُممت بالكامل من مادة الفوم الملون.

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