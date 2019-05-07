شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الأعصاب القحفية 12 زوج من الأعصاب تتحكم فى كل وظائف الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأعصاب القحفية هي أزواج من الأعصاب التي تربط دماغك بأجزاء مختلفة من رأسك وعنقك وجذعك، وتقترن بالجهاز العصبى المحيطي الذي يربط بين العضلات والأعضاء الحسية للرأس والمنطقة الصدرية مباشرة إلى الدماغ.

تتكون الأعصاب القحفية وفقا لتقرير موقع " Britannica" من الخلايا العصبية الحركية والخلايا العصبية الحسية أو كليهما، ويتم تسميه كل عصب حسب وظيفته أو هيكله، على سبيل المثال يتكون العصب الثلاثي التوائم من ثلاثة فروع أساسية، بينما يخدم العصب الدهليزي العضلي أجهزة التوازن والسمع.

الأعصاب القحفية تعادل بشكل أساسي الأعصاب الشوكية ، لكن الاختلافات التشريحية والوظيفية المهمة تميز هاتين المجموعتين العصبيتين، و بخلاف الأعصاب الشوكية ، لا يتم تباعد الأعصاب القحفية على مسافات متساوية على طول المحور العصبي ، وليس لديهم فصل عن جذورهم الحسية والحركية.

تخدم الأعصاب القحفية وظائف مثل الرائحة والبصر وحركة العين والشعور بالوجه، كما تتحكم الأعصاب القحفية أيضًا في التوازن والسمع والبلع.

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الاعصاب القحفية

الأعصاب القحفية الاثني عشر ، بالترتيب من الأول إلى الثاني عشر ، هي: العصب الشمي ، العصب البصري ، العصب الحركي العضلي ، العصب الظهاري ، العصب الثلاثي التوائم ، العصب المجهز ، العصب الوجهي ، العصب الدهليزي الكلوراني ، العصب الشحمي اللساني ، العصب المبهم .

يحتوي العصب المبهم على العديد من الفروع وهو مسئول عن المهام بما في ذلك معدل ضربات القلب والتعرق وحركات العضلات في الفم ، بما في ذلك الكلام وإبقاء الحنجرة مفتوحة للتنفس.