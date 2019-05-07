أطباء يُحذّرون: تأكّد من قدرتكَ صحياً على تحمّل الصيام

يعدّ اتّباع العادات الغذائية الصحية أمراً ضرورياً، قد يغفله البعض أحياناً، بالنظر إلى ساعات الصيام الطويلة.

في هذا السياق، يقدّم خبراء التغذية في برنامج الأغذية العالمي، بعض النصائح لمساعدتكَ في الحفاظ على لياقتكَ ونشاطكَ طوال الشهر الكريم.

وشدّد الخبراء على ضرورة أن يستشير كبار السن والحوامل والأطفال ومرضى السكري، الطبيب لمعرفة إذا ما كانت حالتهم الصحية تتيح لهم الصوم أم لا.

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ورغم تأكيد الأطباء دوماً خطورة الصيام على المرضى فإنهم يتمسّكون بذلك، ما دفع خبراء وأطباء في الولايات المتحدة، إلى محاولة البحث في الأسباب، عبر دراسةٍ نُشِرت يوم 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وشمِلت عينةً من 14 مريضاً مسلماً، جرى اختيارهم من المساجد الموجودة في ولاية كارولينا الشمالية.

وحصرت الدراسة 4 مشاعر تحكم توجُّهات المرضى المصرين على الصوم، وهي الشعور بالارتباط الروحي، والارتباط الاجتماعي، والصّحة البدنية، فضلاً عن التزام تعاليم الدين.

وكانت الشكوى المتكررة لديهم هي عدم الفهم الكافي من قبل مُقدّمي الرعاية الصحية لهذه الدوافع.

وأوصت الدراسة بضرروة الحديث مع المرضى لاتّخاذ قرارات مشتركة بغية حل هذه المشكلة الناتجة عن الاختلافات الثقافية.