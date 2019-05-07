17 فائدة غذائية تجعلك تتناول قمر الدين يوميًا

القاهرة - لايف ستايل يُعد "قمر الدين" من الأطعمة الشهيرة في شهر رمضان الكريم، حيث إنه يُصنع بعصر المشمش وطبخه وتجفيفه. وقال خبير التغذية سعيد متولي، "إن قمر الدين غنى بالكثير من المركبات الغذائية الهامة بخاصة فيتامينات "أ" و"ب" و"ج"، ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية والكربوهيدرات والدهون والبروتينات والكاروتين والأملاح المعدنية، خاصه "الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والصوديوم"؛ ولذلك فوائده عديدة منها: -مرطب للجسم -يقلل الإحساس بالعطش -مجدد لكريات الدم الحمراء -مقوي لجهاز المناعه . -يعمل على تنظيم الدورة الشهرية للسيدات -ينظم عمل الأمعاء. -يقوي الأعصاب. -يخفف من التعب والإرهاق. -فاتح للشهية. Advertisements -يسهل عملية الهضم -مقوي للقدرة الجنس -الوقاية من التجاعيد. -يساعد في خفض الوزن والريجيم. -تأخير أعراض الشيخوخة. -خفض معدلات الكوليسترول في الدم. -يساعدعلى الحفاظ على ضغط الدم. -يقاوم مشاكل البشرة وأمراضها من مثل حب الشباب والبثور. ونصح سعيد متولي بالاعتدال فى تناوله؛ لأنه في حالة الإكثار من تناوله قد يسبب مضاعفات وخاصة لمرضى السكري، كما أنه قد يتسبب بقرحة للمعدة. قد يهمك أيضا:فوائد الحمص على صحة الجسم فوائد بذور الأفوكادو للقضاء علي الميكروبات المعدية

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