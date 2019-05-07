خبراء يحذرون الآباء من طريقة جلوس أطفالهم الغريبة

حذر خبراء صحيون من الآلام التي قد تصيب الأطفال ولفترة طويلة، من جراء جلسوهم فترة طويلة على شكل الحرف الإنجليزي "W"، حيث نقلت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، عن خبراء قولهم إن هذه الطريقة شائعة بين الأطفال، وهي عبارة عن توازي الركبتين مع أسفل الجسم والقدمين.
ويجلس الأطفال بهذا الشكل عندما يشاهدون التلفزيون، الذي يتابعونه في العادة لساعات طويلة، لذلك يدعوا الخبراء الآباء إلى وضع حد لهذا الأمر.
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