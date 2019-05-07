6 نصائح للتسوق في رمضان مع مبادرة "اعرف حقك"

تشهد الأسواق خلال شهر رمضان، إقبالًا كبيرًا على المنتجات المتنوعة ولاسيما السلع الغذائية منها، وحرصًا من الحكومة على المواطنين، أطلقت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مبادرة "اعرف حقك".

ووجَّهت الوزارة ضمن مبادرة "اعرف حقك"، مجموعة من النصائح للمستهلكين قبل التسوق لشهر رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:-

1 – تحديد الميزانية وكتابة الاحتياجات

2 – زيارة المواقع الالكترونية للتعرف على الأسعار قبل التسوق

3 – قراءة محتويات المنتجات جيداً قبل الشراء

4 – عمل مقارنة بين العروق المتاحة في المتاجر

5 - الموازنة بين مدة صلاحية المنتجات المخفضة وزمن الاستهلاك

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6 - التأكد من مدة صلاحية المنتج الذي تشمله العروض

مبادرة اعرف حقك

وجاءت هذه النصائح التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار السعودية تأتي ضمن مبادرة "اعرف حقك" التي تقودها الوزارة لتوعية المستهلكين خاصةً في المناسبات التي تشهد إقبالا كبيرا على السلع الغذائية.

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