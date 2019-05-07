عادات يومية إن التزمت بتطبيقها ستصل إلى "السعادة الحقيقية"

يسعى الجميع للوصول إلى السعادة، والتي تختلف عوامل تحقيقها من شخص لآخر، ففيما يجد البعض سعادته في المال أو الشهرة، يجد البعض الاخر سعادته في طعام يأكله أو في ملبس يناسبه، وقد يجد آخر راحته ورضاه في إسعاد من حوله، إلا أن الجميع يمكنه الاشتراك في شيء واحد قد يحقق لهم سعادة مشتركة، وهي سعادة المعيشة عبر تطبيق نصائح وعادات سليمة توفر للإنسان أسباب السعادة الحقيقية خاصة في شهر رمضان الكريم.

هناك مجموعة من العادات والممارسات اليومية والأطعمة التي تساعدنا على الشعور بالسعادة بمجرد التزامنا بها.. وفيما يلي اخترنا لكم مجموعة من العادات والأطعمة والممارسات التي تسبب لكم السعادة وتجنبكم الاكتئاب والفشل:

- النوم والاستيقاظ مبكّراً: حيث يساعد النوم في تخليص جسمك من التعب والإرهاق، وستشعر بالسعادة والنشاط والحيوية، أيضا يساعد النوم المبكر في الاستيقاظ في الصباح الباكر الذي يجعل الجسم في قمة نشاطه وحيويته، وهذا ما يجعلك تشعر بالسعادة والرضا.

- تسهم الكلمة الطيبة الرقيقة التي تعبر عن الود والمداومة على الطاعة والعبادات والحفاظ على المطعم الحلال في شعورك بالسعادة والرضا.

- التركيز على أهدافك واحتياجاتك ورغباتك أنت دون الاكتراث بآراء الآخرين، مع القيام بالمهام في أقرب وقت ممكن دون تأجيل.

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- الاحترام والصدق والنزاهة هي قيم إنسانية يصعب على الكثيرين التحلي بها، وهي صفات تجعلك لطيفا وتخلق لديك إحساسا بالسعادة.

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- ممارسة الرياضة بانتظام حيث إنها تعمل على تحفيز الدماغ على إفراز مادة كيميائية تسمى السيروتونين تُحسّن الحالة المزاجية للإنسان وتشعره بالسعادة والبهجة.

- تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على مواد مثل حمض الفوليك، وفيتامين Cوفيتامين ب 12، يعد كفيلا بتغيير مزاجك اليوم، ومن الأطعمة الصحية الخضراوات الورقية، والأسماك الزيتية، والمكسرات، وزبدة الفستق، والحبوب الكاملة.

- تساعد الابتسامة في جلب السعادة للشخص نفسه ولكل من حوله مما يسهم في التخفيف من ضغوط الحياة اليومية وخلق أجواء مريحة.

- بعض العادات الصغيرة التي تقوم بها للعناية بجسمك تعطيك الطاقة والقدرة على التحمل والمضي نحو تحقيق أهدافك في كامل نشاطك ما يجعلك تشعر بالسعادة.

- يعمل التفكير الإيجابي على جعلنا أكثر تفاؤلاً وسعادة وراحة، كما يساعد في إيجاد الحلول لكل مشاكلك، وهذا ما يساعدك على المضي قدماً نحو النجاح.

- الانفتاح على العالم والتواصل مع الآخرين والقيام بما تريد دون تردد، فالخروج من دائرة الخوف يؤدي إلى النجاح، وبالتالي يجلب لك السعادة.

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