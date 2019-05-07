شكرا لقرائتكم خبر عن تناولك الجوز واللوز خلال الـ 3 أشهر الأولى من الحمل يساعدك على إنجاب طفل ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون إسبان أن النساء الحوامل اللائى يتناولن الجوز واللوز أو الصنوبر أكثر عرضة لإنجاب طفل ذكي.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء الإسبان أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم ثلاث وجبات من الجوز 30 جرامًا في الأسبوع في الثلث الأول من الحمل ، حققوا نتائج أفضل في اختبارات الوظيفة الإدراكية والانتباه والذاكرة.

وأوضح الباحثون أن المكسرات غنية بأحماض الفوليك والأحماض الدهنية الأساسية ، والتي يعتقد أنها تتراكم في أنسجة المخ المسؤولة عن الذاكرة والانتباه.

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وقالت الدكتورة " فلورنسا جينياك" ، زميلة قبل الدكتوراه في علم الأوبئة في الفترة المحيطة بالولادة والأطفال: "هذه أول دراسة تستكشف الفوائد المحتملة لتناول المكسرات أثناء الحمل لنمو الطفل العصبي على المدى الطويل".

وأضاف الباحثون ان الدماغ تخضع لسلسلة من العمليات المعقدة أثناء الحمل وهذا يعني أن تغذية الأم هي عامل حاسم في نمو مخ الجنين ويمكن أن يكون له آثار طويلة المدى.

وقد ربطت دراسات أخرى المكسرات بكل شيء من انخفاض ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وانحدار التباطؤ المعرفي.