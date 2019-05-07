شكرا لقرائتكم خبر عن 2 فى 1 ..علماء يكتشفون دواء يقى من سرطان البروستاتا كان يستخدم لعلاج الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن عقار الضغط الذى يحتوى على المادة الفعالة "أتينولول" يمكن أن يستخدم للحد من حالات سرطان البروستاتا.

ووفقًا للدراسة التى قدمت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية ، الذي عقد في هذا الأسبوع في شيكاغو، قام الدكتور "علي زحالكا" ، من كلية ألبرت أينشتاين للطب ومركز مونتيفيوري الطبي في برونكس ، نيويورك ، وزملاؤه بمراجعة بأثر رجعي للرجال الذين خضعوا لجراحة البروستاتا الأولية لأي مؤشر سريري بين عامي 2006 و 2016 لفحصها العلاقة بين استخدام أدوية الضغط.

وأضاف الباحثون أنه يجب توفير الدعم الأولي لمزيد من البحث في استخدام الأتينولول كعامل دوائي وقائي محتمل ضد سرطان البروستاتا.

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جدير بالذكر أن دواء الأسبرين الذى لا يستلزم وصفة طبية يستخدم لعلاج الألم والالتهاب والحمى، إلا أن بعض الأطباء يوصون به أيضًا على أساس خارج التسمية لمنع النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

كما كشفت دراسة علمية سابقة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين لا يحمي القلوب، الآن يبدو أن الأسبرين قد يقلل أيضًا من حالات الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.