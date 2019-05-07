7 نصائح وقائية للأمهات المُرضِعات أثناء الصيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من الضروري مراقبة تغيّر وزن الطفل يومياً في رمضان.

أجاز الأطباء صيام المرأة المُرضِعة التي لا تعاني من أي مرض مزمن، على أن تُعوِّض الطعام والسوائل في فترة ما بين الإفطار والسحور.

ونصح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمحافظة الإسكندرية المصرية، المرأة المُرضِعة بتناول 3 وجبات بين المغرب والفجر، بعد ساعات الصيام الطويلة.

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وقال سليمان إن وجبة الإفطار تبدأ بتناول الماء والتمر ثم تتطلب راحةً بـ10 دقائق قبل استئناف الأكل، مُشدّداً على ضرورة تناول وجبة خفيفة بين الـ11 والـ12 ليلاً، يليها السحور الذي يشمل الحليب والجبن والمربى والزبادي والعسل.

ووجّه سليمان 7 نصائح الضرورية للمرأة المُرضِعة في شهر رمضان المبارك، بغية تعويض ما فقدته خلال فترة الصيام:

1- شرب السوائل بكميات كبيرة.

2- الامتناع عن تناول الحلويات لتجنّب زيادة الوزن.

3- الإكثار من التين والموز لتقليل الشعور بالعطش.

4- الامتناع عن شرب الشاي والقهوة والمياه الغازية.

5- تجنّب المخللات والمقليات.

6- تفادي الخروج في الحرّ.

7- مراقبة مُعدّل تغيّر وزن الطفل يومياً.

وذكر سليمان أن الصيام يضرّ بصحة الرضيع إذا قلّ سنه عن 6 أشهر، ويعتمد على الرضاعة الطبيعية بشكل كامل.