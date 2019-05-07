شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هى مضادات الأكسدة وكيف يحصل عليها جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مضادات الأكسدة من العناصر الهامة لجسم الإنسان، لأنها تحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض، وتحتوي على فيتامين "سي ود"، ومعادن كالسيلنيوم ومركبات الفلافونيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأشياء حول مضادات الأكسدة، وذلك وفقا للموقع التالي " .medicalnewstoday".

ما هي مضادات الاكسدة ؟

مضادات الأكسدة هي جزيئات خاصة ومسئولة عن الحفاظ على الخلايا من التلف، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وعند تعرضها لأي خلل يتعرض الجسم للإصابة بالعديد من الأمراض وأشهرها السرطان، لأنها مسئولة عن حماية الجسم من هذا الأمر.





ما هي الأمراض المعرض لها الشخص في حالة خلل مضادات الأكسدة؟

هناك العديد من الأمراض وأشهرها الأمراض الخاصة بالأوعية الدموية كالإصابة بالتصلب الشرايين في القلب، والسرطان وظهور علامات التقدم في العمر والتجاعيد.





كيف نحصل على مضادات الاكسدة ؟

الغذاء الجيد هو الحل الأمثل للحصول علي مضادات الأكسدة، نعم فتناولك للأطعمة كالخضراوات والفواكه من أهم النصائح التي تساهم في امداد الجسم به، ونجدها في الأطعمة التالية:

-الشاي الأخضر.

-الجرجير.

-الخس.

-التوت.

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-البرتقال.

-الليمون.

-المكسرات.





ما هي فوائد مضادات الأكسدة؟

هناك العديد من الفوائد التي تعم علي الجسم نتيجة لتناوله للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، ومنها:

-الوقاية من مرض السرطان.

-يساعد علي التخلص من الضغوط النفسية والتوتر والقلق.

-تأخر ظهور علامات التقدم في العمر والتجاعيد.

-تنشط المخ وتحد من الإصابة بالزهايمر.

-يقلل من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل وما شابه ذلك.