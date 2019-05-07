شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لنظام غذائى صحى فى رمضان بدون حرمان.. تقدمه دكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل من الممكن أن يصبح رمضان فرصة جيدة لإنقاص وزنك وليس زيادته، وما هى أهم النصائح التى يجب أن تتبعها لتحقيق هذا الهدف، وما هى الطريقة المثلى لنظامك الغذائى، وفى حال كنت تتبع أى كورسات للتخسيس فهل هناك شروط محددة لهذا الكورس.

الدكتور دعاء سهيل، استشارى التغذية العلاجية والتجميل، صاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، تشرح فى التقرير التالى أهم النصائح المتعلقة بالنظام الغذائى فى رمضان، وكذلك النصائح الخاصة بتناول كورسات التخسيس أون لاين فى حال خضوعك لها.

وأوضحت دعاء سهيل أن طريقة المنع لا يجب اتباعها مع أى مريض سمنة فى رمضان، لأنها ستحقق نتائج عكسية تماما، لافتة إلى أنه لا يمكن أن نجبر شخصا بعد مرور 15 ساعة صيام على الحرمان من الطعام، وإنما كل ما نحتاجه هو ترتيب احتياجاته بما يحقق امتلاء المعدة دون تناول كميات كبيرة من الأطعمة.

وأضافت خبيرة التغذية لـ"الخليج 365" أنه يجب على مريض السمنة أن يتبع مجموعة من النصائح تتمثل فى: تناول التمر مع الإفطار ثم أخذ راحة للصلاة، ويعود لتناول طبق شوربة، وطبق كبير من السلطة، ثم يقوم بتناول باقى وجبته.



نصائح للحصول على وزن مثالى فى رمضان

وأكدت دعاء سهيل ضرورة الحرص على هذا الترتيب، لأنه عندما يصل لتناول الأطباق الرئيسية الآخرى سيكون معدته ممتلئة، وفى حال كان يتناول أى أدوية أو كورسات علاجية للتخسيس سيكون الدواء بدأ فى مفعوله ويقلل الشهية.

وأشارت إلى أنه من المهم الاعتماد على كورسات التخسيس لإنقاص الوزن فى رمضان، لافتة إلى أن هناك كورس رمضانى مخصص للشهر تحديدا، يحتوى مكونات مختلفة عن الكورسات العادية.

وتابعت الدكتورة دعاء: "الكورس الرمضانى يحتوى على مجموعة من الحوارق العالية مع الألياف المسئولة عن سد الشهية، مع تنظيم نسبة السكر فى الدم، فلا تحتاج لتناول الحلوى".

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