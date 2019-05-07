شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالعرقسوس.. هيقوى مناعتك وهيظبط بطنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشروبات عديدة تتواجد على الموائد في شهر رمضان المبارك، ومن أشهرها العرقسوس فله عشاق كثيرون، ويتسمتعون بتناوله على الإفطار، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية التي تعم على الجسم نتيجة لتناوله لهذا المشروب الرائع، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد العرقسوس

أشار التقرير إلى أن العرقسوس يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، ومنها فيتامين ب، وفيتامين هـ، وعنصر ومعادن كالفوسفور، والكالسيوم، والحديد، والماغنسيوم، والبوتاسيوم، والسيلينيوم، والزنك.

وعن الفوائد التي تحل علي الجسم فور تناوله لعرقسوس، هي:

- نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الكالسيوم، فهذا يجعله يساعد بشكل كبير في تقوية صحة العظام، والحد من تعرضها للكسور.

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- يعد من المشروبات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لمشاكل في المعدة، كالاضطرابات والألم وما أشبه ذلك.

- نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية هامة، فهذا يجعله من المشروبات الهامة التي تساهم بشكل كبير تقوية الجهاز المناعي في الجسم.

- يعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم ويحد من ارتفاعه بشكل كبير.

-تناوله يعد علاج قوية وفعال لمشاكل الجهاز التنفسي.