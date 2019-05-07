حيل سريعة تخلصك من الإمساك في رمضان

يصاب الكثير بالإمساك في رمضان وسوء الهضم، بسبب تناول الطعام دفعة واحدة؛ مما يربك المعدة.. إليك حيلاً تساعد على التخلص من الإمساك: 1. ألياف.. عليك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف؛ فهي تساعد على هضم أفضل؛ فهي غير قابلة للذوبان. 2. عليك استهلاك كمية معتدلة من السوائل بين الإفطار والسحور؛ فهي تساعد على هضم أفضل وإبقاء جسمك رطباً قدر الإمكان. 3. عليك تناول الزبادي على مائدة السحور؛ فهو من أغنى الأطعمة بالبروبيوتيك، التى تعمل على تحسين مشاكل الهضم؛ خاصة لمرضى القولون العصبي وأعراض القولون العصبي. اقرئي أيضا : فوائد غير متوقعة لتناول حفنة من الكاجو يومياً في رمضان Advertisements 4. حاولي تدليك بطنك.. يساعد التدليك؛ فهو يساعد على تخفيف أي توتر يواجهه جسمك، وتسهيل حركة البراز.. 5. عليك ممارسة القرفصاء من وقت لآخر.. فهي ستساعد على إطلاق حركات الأمعاء لديك. 6. أكثري من تناول الفواكه المجففة، مثل: التين على مائدة رمضان؛ فهو يمكن أن يقلل من عدم الراحة في البطن، ويساعد على تليين البراز.

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