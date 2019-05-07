تجنَّب الصداع ورائحة الفم الكريهة مع "التمر الهندي" في فطورك

ايُعد مشروب التمر الهندى ركنًا أساسيًا على مائدة رمضان، من دون الذى يمكن تحضيره فى أى وقت فى السنة؛ ولكنه يكتسب مذاقًا خاصا فى شهر رمضان.

وقال استشاري العلاج الطبيعي والسمنة في جامعة القاهرة الدكتور ماهر القبلاوي، "إن التمر الهندي فوائد عديدة تجعلك تتناوله في فطارك اليومي في رمضان، حيث أنه يحتوي على مضادات حيوية قادرة على إبادة الكثير من السلالات البكتيرية المختلفة الضارة".

وأضاف أن التمر هندي، يحتوي على فوائد تكمن في مضادات للحموضة وملطف وخافض للحرارة وقد تستخدم الخلاصة المائية لثمار التمر هندي إلى أدوية الأطفال، كما أنها تحسن الهضم وتطرد الأرياح وتلطف التهابات الحلق ويستخدم كملين معتدل وكما أن قلة شرب الماء يساعدك على التخلص من الإمساك بسهولة خلال شهر رمضان.

وأوضح الدكتور ماهر، أنه يساعد تلطيف الجسم وزيادة نشاطه والأقلال من حالة الكسل التي تحدث بعد الأفطار ،كما يتوافر في مشروب التمر الهندي بعض الأحماض والمعادن الذي يفيد في تخليص الدم من حموضته الزائدة وطرد ما يحتويه من سموم، وكما أنه يفيد في حالات ارتفاع ضغط الدم وبالتالي فهو مفيد لمرضي الضغظ الدم المرتفع ويعد مشروب مثالي لهم .

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وأشار إلى أنه تتميز فوائد في التقليل بشكل ملحوظ من الشعور بالصداع وخاصة الذي قد يصيبك بعد الأفطار مباشرة، مضيفًا أنه قد تعاني في نهار رمضان من رائحة فم غير مستحبة فهو من أحد الثمار التي تلطف المعدة ويقضي على الغازات وبالتالي تتمتع برائحة فم مثالية.

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