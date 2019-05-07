تعرفوا إلى صاحب أكبر عدد أصابع في العالم

إنتشرت صور جديدة للرجل الذي سجل رقما قياسيا عالميا بامتلاكه أكبر عدد من أصابع اليدين والقدمين في العالم.

ويعاني ديفيندرا سوثار من تشوه خلقي جسدي يُعرف باسم "كثرة الأصابع"، يحدث عند تشكل الكثير من الأصابع في رحم الأم خلال الأسبوع السادس أو السابع من الحمل.

ودخل الرجل البالغ من العمر 46 عاما، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لامتلاكه 28 إصبعا موزعة بالتساوي بين يديه وقدميه.

ويرفض السيد سوثار، المقيم في غوجارات غرب الهند، السماح لحالته بالسيطرة على حياته. ولكنه يعترف بشعوره بالقلق من فقدان أحد أصابعه أثناء عمله في النجارة، كما يكافح من أجل العثور على أحذية مناسبة.



وأثرت هذه الحالة على المريض الهندي، أكشات ساكسن، الذي وُلد بـ 7 أصابع في كل يد و10 أصابع في كل قدم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ومع ذلك، أجرى ساكسن عملية جراحية لإزالة الأصابع الإضافية، لذا فإن السيد سوثار، يحتفظ بسجل "التعايش مع" الحالة الأكثر تطرفا لـ"كثرة الأصابع".

ويمكن للحالة المرضية، التي لا يوجد لها علاج، أن تجعل من الصعب على المرضى استخدام أيديهم، كما يحدث مع السيد سوثار مع تقدمه في العمر.

Advertisements

وللأسف، ما يزال سوثار غير قادر على تحمل تكاليف الجراحة، ولكنه يحاول أن يظل إيجابيا على الدوام.

وتشير الإحصائيات إلى أن حالة "كثرة الأصابع" تؤثر على واحد من كل 700 إلى 1000 مولود حول العالم، وعادة ما تُرصد أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية.

قد يهمك أيضاً :