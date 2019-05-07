شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى.. الهريس والثريد ومجبوس الدجاج مأكولات تراثية مفيدة من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

الإفطار فى دولة الإمارت العربية المتحدةالهريس

يعتبر طبق الهريس تقليد رمضانى يومي في الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن عصيدة من القمح الكامل يمزج معها اللحم ويطهى ببطء معًا ليشكل تناسقًا كثيفًا ولزجًا

هذه المكونات تجعل من طبق الهريس وجبة مغذية مليئة بالبروتين والألياف وواحد من الأطباق التى يمكن أن تحافظ على الصيام لساعات طويلة.



الهريس الاماراتى

الثريد

أحد الأكلات التراثية التقليدية فى دولة الاماراتية التي يتميز بها المطبخ الخليجي، وتتكون من قطع من الخبز والخضروات المقطعة والمغموسة في مرق اللحم، ويعتبر الثريد من الأطباق الشهيرة فى المناسبات خاصة فى رمضان، ويحتوى على البروتين والفيتامينات الهامة للجسم.

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الثريد الاماراتي

مجبوس الدجاج

أيضا من الأكلات المعروفة فى المناسبات وشهر رمضان، وهى من الأرز البسمتى الطويل وعليه قطع من الدجاج، مع المكسرات الزبيب.

تحتوى الكبسة على مضادات الأكسدة التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى، كما أنها تسبب زيادة فى نشاط الجسم بسبب التوابل المتعددة من الحبهان والبهارات والقرنفل، كما تسهم فى عملية تنظيم أنزيمات الجسم، ولكن بشرط تناول كميات قليلة منها.



مجبوس دجاج

الساقو

أحد أنواع الحلويات الشهيرة فى رمضان ويتم تحضيره باستخدام الحليب والزعفران وحبوب تعرف باسم الساقو وتخلط بالسكر والحليب والحبهان على النار، لإعداد عصيدة تشبه قمر الدين ، تناول هذا الطبق يعطى طاقة كبيرة للجسم، ولكن الكثير منها يدخل سكريات كبيرة للجسم مما يتسبب فى ارتفاع سكر الدم سريعا .