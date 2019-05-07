إزاى تتغلب على الجوع والتعب فى نهار رمضان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوع والتعب والإرهاق من أكثر الأشياء التى يشعر بها كثير من الناس فى نهار رمضان، بسبب عدم وجود ما يكفي من العناصر الغذائية في الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح طبية تساعدك على التغلب على الشعور بالجوع والتعب فى نهار رمضان.



التغلب على التعب فى رمضان

نصائح للتغلب على الجوع والتعب فى نهار رمضان

ذكر موقعا "Web md" و Better health أن هناك مجموعة من النصائح تساعد على الشعور بالتعب والجوع ومنها:

1- تمارين التنفس العميق:

يساعد التنفس العميق على الاسترخاء والشعور بالهدوء والراحة، وهناك تقنيات عديدة للتنفس بعمق من خلال الأنف ثم الزفير، ويمكن عمل تمارين اليوجا التى تساعد أيضاً على الاسترخاء وتقلل الاجهاد والتوتر.

والتنفس يساعد على وصول الأكسجين إلى كل الخلايا فى الجسم وبالتالى التغلب على الشعور بالتعب.

النشاط والحركة وممارسة التمارين الرياضية تعزز الطاقة فى الجسم، لأنه كلما قمت بذلك يرتفع الدم الغني بالأكسجين عبر جسمك إلى قلبك وعضلاتك ودماغك، يمكنك أن تمارس 10 دقائق كل يوم - سيساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك في ذروتها.

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النوم الكافى

3-الحصول على قدر كافٍ من النوم

من الأسباب الشائعة للشعور بالتعب والإعياء عدم النوم الكافي أو نوعية النوم السيئة، وللتغلب على هذا الأمر: اذهب إلى السرير واستيقظ في الصباح في نفس الوقت كل يوم، وتجنب القيلولة خلال اليوم، والاستحمام بماء دافئ قبل النوم وتجنب شرب الكافيين فى المساء وتعلم تقنيات الاسترخاء.

4-اهتم بنوعية طعامك بعد الافطار

يجب أن تتناول أطعمة صحية وتبتعد عن الأطعمة المصنعة والدهون بعد الإفطار التى تؤثر على جسمك فى اليوم التالى وكذلك اختر وجبة السحور خفيفة وصحية.



الفول على السحور

5-تناول وجبة السحور

من المهم تناول وجبة السحور وعدم إهمالها، لأنها تساعد على منح جسمك الطاقة للصيام فى اليوم التالى وتجعلك تتغلب على الشعور بالتعب.

6-اهتم بترطيب جسمك

احرص على تعويض جسمك عما يفقده من المياه طوال نهار رمضان بشرب كمية كافية بعد الإفطار بمعدل كوب مياه كل ساعة.

7-قلل من الكافيين

من المهم التقليل من شرب الكافيين بعد الإفطار، سواء من مشروبات القهوة والشاى والمياه الغازية واستبدلها بالعصائر الطبيعية والمياه.