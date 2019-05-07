شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على أول علاج للأطفال المصابين بمتلازمة الوهن العضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على أقراص تحتوى على المادة الفعالة (amifampridine) لعلاج متلازمة الوهن العضلي Lambert-Eaton (LEMS) لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا.

وهذه هي أول موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) على علاج خاص للمرضى الأطفال الذين يعانون من المرض، حيث تمت الموافقة على علاج آخر ووحيد معتمد لمتلازمة الوهن العضلي للاستخدام في البالغين فقط.

وقال "بيلي دن"، مدير قسم منتجات الأعصاب في مركز تقييم الأدوية والأبحاث في إدارة الأغذية والعقاقير: "ما زلنا ملتزمين بتيسير تطوير واعتماد علاجات الأمراض النادرة ، خاصة تلك التي تصيب الأطفال".

وتابع "دن"، ستوفر هذه الموافقة خيارًا علاجيًا تمس الحاجة إليه لمرضى الأطفال المصابين بـ متلازمة الوهن العضلي والذين يعانون من ضعف وتعب كبير يمكن أن يسبب صعوبات كبيرة في الأنشطة اليومية".

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ومتلازمة الوهن العضلي هو اضطراب نادر في المناعة الذاتية يؤثر على العلاقة بين الأعصاب والعضلات ويسبب ضعفًا وأعراضًا أخرى لدى المرضى المصابين.

وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي يعاني منها مرضى الأطفال والبالغين الذين يتناولون Ruzurgi هي الإحساس بالوخز (التنمل) وآلام البطن وعسر الهضم والدوخة والغثيان.