شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد لأمراض القلب الناجمة عن مرض نادر خطير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على عقارينيحتويان على المادة الفعالة (tafamidis meglumine) والمادة الفعالة (tafamidis) لعلاج مرض القلب الناجم عن الداء النشواني الدماغي المتوسط ​​(ATTR-CM) في البالغين.

وقال "نورمان ستوكبريدج" ، مدير قسم أمراض القلب والأوعية الدموية والعقاقير الكلوية في مركز تقييم وبحوث الأدوية في إدارة الأغذية والعقاقير: "إن الداء النشواني مرض نادر وغالبًا ما يكون مميتًا".

وتابع "ستوكبريدج"، "إن العلاجات التي نوافق عليها اليوم تمثل تقدما مهما في علاج اعتلال عضلة القلب الناجم عن داء النشيمات".

ويتسبب الداء النشواني فى تراكم رواسب غير طبيعية من بروتينات معينة تعرف باسم "الأميلويد" في أعضاء وأنسجة الجسم ، وتتداخل مع أدائها الطبيعي، وتحدث رواسب البروتين هذه في أغلب الأحيان في القلب والجهاز العصبي المحيطي.

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وإصابة القلب يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس ، والتعب ، وفشل القلب ، وفقدان الوعي ، وإيقاعات القلب غير الطبيعية والموت.ويمكن أن تؤثر رواسب الأميلويد أيضًا على الكلى والعينين والجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي.

ومن أهم الآثار الجانبية للعلاج هى ضرر الجنين عند تناوله من امرأة حامل.