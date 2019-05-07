فوائد عصير الرمان للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 01:33 مساءً - ورد ذكر فاكهة الرمان في القرآن الكريم على أنها من فاكهة الجنة، ولكن الأرض لم تخلو من هذه الفاكهة التي نحرص على تناولها أكلاً وعصيراً، فما هي فوائدها للحامل؟

اختصاصية التغذية الدكتورة ضحى وليد، تغذية علاجية، تقدم النصائح التالية بخصوص تناول الرمان للحامل:

يمنع عصير الرمان حدوث الإمساك لدى الحامل.

يحتوي عصير الرمان على مضادات أكسدة قوية تقي الحامل من الالتهابات خلال فترة الحمل.

يحمي الجنين من العيوب الخلقية.

يزيد من نسبة الحديد لدى الحامل لغناه به.

يحتوي على فيتامينات تقوي عظام وأسنان الحامل والجنين.

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كما أنه يحتوي على سعرات حرارية كافية لإمداد الجسم بالطاقة.

ولا يفضل تناول قشور الرمان على شكل عصير او مغلي أو مسحوق.

ولعصير الرمان فوائد في الأشهر الأولى من الحمل منها المحافظة على وزن الحامل.

ويحافظ على ضغط الدم الصحي خلال فترة الحمل.