فوائد البطيخ للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 01:33 مساءً - البطيخ هو عروس فاكهة الصيف وأصبح هذه الأيام متوفراً في جميع الأوقات، ولأن الناس يحبون تناوله في كل وقت ويضيفون مع وجبات الإفطار والغداء وحتى السحور في رمضان، فيجب على الحامل أن تتعرف على فوائده بالنسبة لها ولجنينها وهي كما تضعها أخصائية التغذية وردة يوسف كالآتي:

يعمل البطيخ على التقليل من الغثيان الصباحي في الشهور الأولى من الحمل.

يحتوي على المعادن المهمة التي تقلل من تشنج العضلات التي تصيب الحوامل نتيجة لنقصها.

ويقلل من حموضة المعدة.

يحمي الحامل من تسمم الحمل لأنه يحتوي على مضادات أكسدة نادرة.

يدعم بصر الجنين بسبب غناه بالفيتامينات.

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كما أنه يعمل على حفظ توازن الجسم لغناه بالبوتاسيوم.

يقلل من حدوث الالتهابات المزمنة.

يقدم فوائد عظيمة لبشرة الحامل وشعرها وهما يحتاجان للعناية في فترة الحمل.