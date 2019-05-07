انت الان تتابع موضوع بحث عن الوجبات السريعة و اضرارها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مأكولات التيك واي أو ( الوجبات السريعة) كلمة نسمعها كثيرا في الوقت الحالي ، فهي عبارة عن وجبة طعام تعد في مدة صغيرة من الزمن ، والوجبات السريعة هي من أكثر العادات الغذائيّة المنتشرة في هذه الأيام وتسمى ( التيك واى) لسرعة تحضيرها ، وأكثر من ويقدم على شرائها هم فئة الشباب وطلبة الجامعات والمعاهد ، حتى بدأت تجذب الأطفال من كل الأعمار ويتهافتون عليها ، خصوصًا في ظلّ وجود المطاعم المختلفة وانتشارها في كل المناطق ، سواء المطاعم العالمية منها أم المطاعم المحلية أو الشعبية.

الوجبات السريعة مابين المؤيد والمعارض

أصبحت الوجبات السريعة ملاذًا للكثيرين من الناس ، باعتبارها ذات طعمٍ لذيذ ولها القدرة على إرضاء جميع الأذواق ، وأصبحت تقدم في الحفلات والمناسبات سواء للكبار أم للصغار ، والوجبات السريعة كثيرة الأنواع والنكهات ، لذلك أصبحت اليوم هي الأكثر وجودا في قوائم الطعام ، والأكثر شهرة بين الناس وبين طالبي الطعام ، ولكن لم تحظى الوجبات على موافقة الجميع ، فيحذر الأطباء وخبراء التغذية من تناول الوجبات السريعة ، ويشددون على عدم تناولها بكثرة ، وخصوصًا بالنسبة للناس المعتادة علي تناولها بشكلٍ يومي أو شبه يوميّ.

أضرار الوجبات السريعة

_ تحتوي الوجبات السريعة على نسبة كبيرة من الدهون والبروتينات التي تؤدي إلى السمنة المفرطة لمن يتناولها بكثرة في كل الأوقات

_ من يتناول الوجبات السريعة هو أكثر عرضا للإصابة بالأورام السرطانية.

_ مرض السكر من أكثر الأمراض التي تأتي نتيجة تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية

_ تتسبب تناول الوجبات السريعة إلى أمراض تصلب الشرايين وأمراض القلب و أمراض الأوعية الدموية

_ يتسبب تناول الوجبات السريعة في فقر الدم والضعف العام فى الجسم نتيجة لعدم احتواء الطعام على العناصر الغذائية الهامة لبناء الجسم.

_ نتيجة لعدم معرفة مصادر هذه الوجبات فممكن أن تكون هذه الأطعمة غير نظيفة و مع وجود نسبة الدهون العالية بها تتسبب في أمراض الجهاز الهضمي و أبرزها جرثومة المعدة والالتهابات وقرح المعدة والقولون.

ولتجنب كل هذه الأضرار المذكورة سابقا ولتصبح الوجبات السريعة صحية علينا أتباع الآتي.

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_ ممكن ببعض التغييرات البسيطة تحويل الوجبات السريعة من ضارة إلى صحية وجعلها أفضل وأكثر ملائمة للصحة فعند طلب البيتزا مثلا ممكن اختيار الأنواع التي تتكون من كميات أكبر من الخضروات و كميات أقل من اللحوم والاجبان , وأن تكون عجينة البيتزا رقيقة وذلك لمحاولة التقليل من السعرات الحرارية للبيتزا.

_ وممكن أيضا استعمال الخبز الأسمر بديلا عن الخبز الأبيض ، وطلب الحجم الصغير من الوجبة ، وأيضا تجنب كل ما هو مقلي مثل البطاطس ، وطبعا التقليل من المشروبات الغازية ، واستبدالها بالفاكهة والعصائر الطازجة ،الإكثار من الخضروات الطازجة ، ويكفي تناول وجبتين فقط في الأسبوع.

فوائد الوجبات السريعة

1- تعتبر الوجبات السريعة مريحة إذ يمكن اختيار الأطعمة الصحية من خلال مطاعم التيك واى الموجودة بكل مكان ، وبأقل جهد ووقت ممكن

2- تكلفة الوجبات منخفضة حيث إن أماكن إعداد هذه الأطعمة تعمل على جذب الزبائن بتخفيض الأسعار.

3- التحكم بالسعرات الحرارية: بعض المطاعم تقوم بكتابةِ عدد السعرات الحرارية على كل الأطعمة ، ممّا يمكن الشخص من التحكم في سعرات الأطعمة التي يتناولها ويقوم بتقليل السعرات الحرارية حتى يتجنب الأمراض الناجمة من زيادة السعرات الحرارية.

هل للوجبات السريعة أثار على المجتمع

نعم للوجبات السريعة أثار على المجتمع فزيادة شعبيتها وتناولها يعمل على زيادة نسب زيادة الوزن وزيادة أمراض السُمنة والسُمنة المُفرطة في المجتمع للكبار والشباب والأطفال ، ممّا يزيد من الأمراض الخطيرة في المجتمع ، وعلى الرغم من توعية الأطباء دائما وتحذيرهم من تناول الوجبات السريعة ، ومحاولة توعية الناس بتحسين النظام الغذائيّ إلا أنّ انشغال الناس في أعمالهم يجعلهم يتناولون الطعام خارج المنزل بكثرة ، وبالتالي زيادة الأضرار والآثار السلبية على نظام الرعاية الصحيّة ، ومن أثارها السلبية أيضا إنها تتسبب في تفرقة الأسرة وعدم تجمعهم على سفرة طعام واحدة ، فكل فرد في الأسرة يتناول وجبة سريعة خارج المنزل وبذلك لا يتجمعون.

نصائح للاستفادة من الوجبات الصحية

بعض النصائح التي تساعد على الاستفادة من الأكل الصحي مع الاستمتاع بتناوله.

1- تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

2- الحفاظ على الوزن المناسب

3- – تناول الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه بوفرة

4- الانتظام في تناول الوجبات.