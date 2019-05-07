زيارة طبيب الأسنان في نهار رمضان لا تفطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الذهاب لطبيب الأسنان في نهار رمضان لا يفطر
يضطر البعض إلى الذهاب لطبيب الأسنان في نهار رمضان، عندما يتغلب عليه الألم ولا يستطيع تحمّله على الإطلاق، وخوفا من الإفطار دون قصد يمتنع كثيرون ممن يعانون الألم عن فعل ذلك، ويكون الصيام عائقًا لدى البعض.
وأكدت الدكتورة نهى صفوت، اختصاصية جراحة الفم والفكين في مصر، لـ"العين الإخبارية"، إمكانية الذهاب لطبيب الأسنان نهارا في وقت الصيام، موضحة أن مشاكل الأسنان مؤلمة جدا ولا تحتمل، والتأخير في العلاج يعرض اللثة والأسنان لمشاكل أكبر.
وتقول استشارية جراحة الفم والفكين إن الطبيب في تلك الأوقات يعتمد على البطء في التعامل مع المريض، والاعتماد على بعض الكحولات البسيطة التي لا تسبب جفاف الأغشية الفموية.
وأضافت "صفوت" أن حقنة البنج لا تفطر في أوقات الصيام، لأنها لا تصل بأي حال إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، لذلك فلا توجد أي مشكلة منها.
وتابعت استشارية جراحة الفم والفكين: "من بين الأشياء المهمة التي لابد أن توضع في الحسبان اجتهاد المريض عندما يوجد مع طبيبه المختص في ألا يصل أي شيء إلى حلقه"، موضحة أنه على المريض أن يطلب وجود مساعدة للطبيب للعمل على تجفيف الفم باستمرار.
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