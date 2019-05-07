إنفوجراف.. 5 نصائح مهمة للطفل الصائم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطباء ينصحون بعدم صيام الأطفال الذين يعانون من الأمراض

نصح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمحافظة الإسكندرية المصرية، بأن يبدأ الصيام من سن 10 سنوات، محذرا من إجبار بعض الأسر الأطفال قبل هذه السن على الصيام؛ حيث يكون الجسم ضعيفا لا يتحمل البقاء فترات طويلة دون طعام أو شراب خصوصا في فصل الصيف.

وحذر من صيام الأطفال الذين يعانون من بعض الأمراض مثل السكري، والأنيميا الشديدة، وانخفاض الوزن والضعف العام.

الإنفوجراف التالي يضع عددا من النصائح لمساعدة أولياء الأمور على حماية أطفالهم من مخاطر الصيام..



